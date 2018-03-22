Противовоздушая оборона Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведена в боевую готовность из-за провокационных действии со стороны авиации Воздушно-космических сил РФ вдоль восточной и южной воздушной границы Украины. В командовании ВС ВСУ сообщили, что истребительная и бомбардировочная авиация России осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек Фото: ЕРА В сообщении говорится, что это происходит уже во второй раз за месяц."Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгария и Республики Турция. Кроме того, группа дальних стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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