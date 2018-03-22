Противовоздушая оборона Воздушных сил Вооруженных сил Украины
приведена в боевую готовность из-за провокационных действии со
стороны авиации Воздушно-космических сил РФ вдоль восточной и южной
воздушной границы Украины. В командовании ВС ВСУ сообщили, что
истребительная и бомбардировочная авиация России осуществляла
вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек Фото: ЕРА В
сообщении говорится, что это происходит уже во второй раз за
месяц."Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора
осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с
максимальным приближением к государственной границе Украины, линии
разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с
приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с
дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгария и
Республики Турция. Кроме того, группа дальних стра
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