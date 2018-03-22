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|Дыминский выбыл из владельцев ZIKа
|22.03.2018 17:43
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Отныне конечными бенефициарами будут Дыминская Елена Ивановна (жена Петра Дыминского), Дыминская Жанна Петровна, Дыминская Анастасия Петровна (дочери бизнесмена)Бизнесмен Петр Дыминский выбыл из состава собственников ТРК "Мост ТВ" и "Новые коммуникации", которые владеют лицензиями на вещание телеканала ZIK.
Петр Дыминский. Фото: УНИАН
"Национальный совет на заседании 22 марта удовлетворил заявления... относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных собственников (контроллеров), состава связанных лиц, редакционного совета и руководителя", - сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Отныне конечными бенефициарами будут Дыминский Елена Ивановна (жена Петра Дыминского), Дыминский Жанна Петровна, Дыминский Анастасия Петровна (дочери бизнесмена).
Нацсовет отмечает, что изменился также состав руководства ТРК.
В частности, директором вместо Игоря Туркевича стал Виктор Козий.
Туркевич вместе с Вадимом Заком выбыл из редакционного совета вещателей, в которую входят Козий, Тарас Смакула, Даниил Никуленко и Остап Дроздов.
Кроме того, Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку ТРК "Новые коммуникации" из-за зафиксированных признаков нарушения.
"Да, 20 февраля 2018 - в День Героев Небесной Сотни и 1 марта 2018 - в День 75-й годовщины со времени Корюковской трагедии в эфире "Z ZIK" зафиксировано отсутствие распространения минимум раз в 2 часа информации о дне памяти в эфирном времени до 07.00", - говорится в сообщении.
Напомним, что Главное следственное управление Национальной полиции 7 декабря сообщило о подозрении бизнесмену Петру Дыминскому.
Впоследствии стало известно, что Дыминского, которого подозревают в причастности к смертельному ДТП, объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что правоохранители закрыли уголовное производство в отношении охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща по подозрению в совершении смертельного ДТП.
Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского случилось 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворовского района около 15:10. На месте аварии оказался хозяин ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.
Очевидцы сообщили, что после ДТП Дыминский закрылся во внедорожнике охраны. В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.