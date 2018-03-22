Отныне конечными бенефициарами будут Дыминская Елена Ивановна (жена Петра Дыминского), Дыминская Жанна Петровна, Дыминская Анастасия Петровна (дочери бизнесмена)

"Национальный совет на заседании 22 марта удовлетворил заявления... относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных собственников (контроллеров), состава связанных лиц, редакционного совета и руководителя", - сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отныне конечными бенефициарами будут Дыминский Елена Ивановна (жена Петра Дыминского), Дыминский Жанна Петровна, Дыминский Анастасия Петровна (дочери бизнесмена).

Нацсовет отмечает, что изменился также состав руководства ТРК.

В частности, директором вместо Игоря Туркевича стал Виктор Козий.

Туркевич вместе с Вадимом Заком выбыл из редакционного совета вещателей, в которую входят Козий, Тарас Смакула, Даниил Никуленко и Остап Дроздов.

Кроме того, Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку ТРК "Новые коммуникации" из-за зафиксированных признаков нарушения.

"Да, 20 февраля 2018 - в День Героев Небесной Сотни и 1 марта 2018 - в День 75-й годовщины со времени Корюковской трагедии в эфире "Z ZIK" зафиксировано отсутствие распространения минимум раз в 2 часа информации о дне памяти в эфирном времени до 07.00" , - говорится в сообщении.

Напомним, что Главное следственное управление Национальной полиции 7 декабря сообщило о подозрении бизнесмену Петру Дыминскому .

Впоследствии стало известно, что Дыминского, которого подозревают в причастности к смертельному ДТП, объявили в розыск .

Ранее сообщалось, что правоохранители закрыли уголовное производство в отношении охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща по подозрению в совершении смертельного ДТП.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского случилось 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворовского района около 15:10. На месте аварии оказался хозяин ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.