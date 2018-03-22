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Лысенко: Скорее всего, суд будет избирать меру пресечения для Савченко 23 марта
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22.03.2018 17:49
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По словам спикера Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко,
ГПУготовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для
внефракционного нардепа Надежды Савченко в виде содержания под
стражей без права внесения залога. Савченко задержали 22 марта
Фото: ЕРА Он отметил, что дело будет рассматривать Шевченковский
суд Киева."Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры
пресечения в виде содержания под стражей. Скорее только,
заседание суда будет завтра", – сообщил Лисенко.Он добавил,
что ГПУ будет просить суд об аресте Савченко без права внесения
залога.По словам Лысенко, нардеп сегодняшнюю ночь проведет в здании
СБУ. В то же время он не исключил предоставления ей дополнительной
охраны."Если она захочет и сообщит об этом через адвокатов, то это
желание будет рассмотрено обязательно", – добавил он.15 марта
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что
Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот
же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала,
что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за
"угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что
она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта
нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том,
что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания
регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава
"Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью
захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о
поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь Савченко к
уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После
заседания ее задержали.
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