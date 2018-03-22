В частности власти страны могут расширить список Магнитского

Об этом сообщает The Associated Press .

"Мы рассматриваем такие меры" , - заявила президент страны Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания.

"Меры могут быть разнообразными, включая депортацию лиц, определенных нами, в частности работников разведки, а также расширение списка Магнитского" , - Читу Delfi заявление Грибаускайте.

Она отметила, что срывы работы российской разведывательной сети во всех европейских странах является совместным задача стран-членов ЕС.

Сообщается, что на саммите Евросоюза в четверг в Брюсселе Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительства британского премьер-министра Терезы Мэй.

Отметим, Польша тоже может отреагировать на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери на национальном уровне или в коалиции с другими государствами.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.