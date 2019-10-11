Ранее арестованный экс-нардеп Сергей Пашинский является теневым бенефициаром компании Украинская бронетехника, вытеснившей предприятия Укроборонпрома во время закупок государством минометов в рамках гособоронзаказа.

Об этом Радио НВ сообщил генеральный директор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус.

«Мне показывали минометы, которые практически соответствуют натовским стандартам, но в этот же ДОЗ [держоборонзамовлення, — Ред.] они не попали, потому что в ДОЗ попали минометы, которые принадлежат компании Украинская бронетехника. <...>

То есть вместо этого попали не наши предприятия, а предприятия Украинская бронетехника, которое принадлежит прошлому руководителю Комитета по обороне и безопасности Украины господину Пашинскому», — заявил он.