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|Битва за оборонку: Абромавичус назвал Пашинского теневым бенефициаром компании, которая уничтожала Укроборонпром
|11.10.2019 18:09
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Ранее арестованный экс-нардеп Сергей Пашинский является теневым бенефициаром компании Украинская бронетехника, вытеснившей предприятия Укроборонпрома во время закупок государством минометов в рамках гособоронзаказа.
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Абромавичус расценил это как конфликт интересов. Будучи народным депутатом, Пашинский занимался бизнес-деятельностью, отметил глава Укроборонпрома.
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