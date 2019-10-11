 Битва за оборонку: Абромавичус назвал Пашинского теневым бенефициаром компании, которая уничтожала Укроборонпром - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Битва за оборонку: Абромавичус назвал Пашинского теневым бенефициаром компании, которая уничтожала Укроборонпром
11.10.2019 18:09

Ранее арестованный экс-нардеп Сергей Пашинский является теневым бенефициаром компании Украинская бронетехника, вытеснившей предприятия Укроборонпрома во время закупок государством минометов в рамках гособоронзаказа.

Битва за оборонку: Абромавичус назвал Пашинского теневым бенефициаром компании, которая уничтожала Укроборонпром

Об этом Радио НВ сообщил генеральный директор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус.

«Мне показывали минометы, которые практически соответствуют натовским стандартам, но в этот же ДОЗ [держоборонзамовлення, — Ред.] они не попали, потому что в ДОЗ попали минометы, которые принадлежат компании Украинская бронетехника. <...>

 

То есть вместо этого попали не наши предприятия, а предприятия Украинская бронетехника, которое принадлежит прошлому руководителю Комитета по обороне и безопасности Украины господину Пашинскому», — заявил он.

Абромавичус расценил это как конфликт интересов. Будучи народным депутатом, Пашинский занимался бизнес-деятельностью, отметил глава Укроборонпрома.

«Я считаю, что нужно избегать таких конкретных конфликтов интересов.

 

Но если товарищ Пашинский решил заняться производством вооружения — я не против, но тогда, пожалуйста, сложите полномочия главы профильного комитета в Верховной Раде и занимайтесь бизнес-деятельностью.

 

Но совмещать оба — быть теневым бенефициаром таких мощностей и быть в комитете — это, конечно, неправильно», — добавил он.

 

Согласно открытой отчетности, конечными бенифициарными владельцами негосударственной компании по производству военной техники и оборудования Украинская бронетехникаявляются Людмила Петрига и Марина Дмитриева.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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