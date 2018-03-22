Сводка Новостей
- МИД: Украина готова пересмотреть запрет на эксгумацию останков польских жертв
- Лысенко: Скорее всего, суд будет избирать меру пресечения для Савченко 23 марта. Сегодняшнюю ночь она проведет в здании СБУ
- МВФ не считает Украину бедной страной
- Экс-прокурор Сус вышел под залог в 1,2 млн грн
- В Запорожском облсовете ветераны АТО подрались с полицейскими
|Качественное цифровое телевидение и Интернет от надежного провайдера IPnet
|22.03.2018 18:06
|
Компания IPnet является крупнейшим оператором, занимающим позиции технологического лидера на рынке телекоммуникаций КиеваIPnet является крупнейшей компанией-оператором, занимающей позиции технологического лидера на телекоммуникационном рынке столицы. Ее услуги предусматривают предоставление абонентам доступа к Интернету и цифровому телевидению IPTV. Сотрудничество осуществляется на условиях, которые являются выгодными для обеих сторон.
Надежный и стабильный интернет провайдер Ipnet успешно работает с 2001 года. В течение только этого времени клиенты имеют возможность пользоваться современными технологическими решениями и услугами, качество которых всегда остается стабильно высоким.
Обеспечение высокого уровня сервиса с помощью спецоборудования
Стабильную работу сети IPnet обеспечивает спецоборудование и правильное построение внешних каналов фирмы. Партнерами компании являются лучшие международные магистральные операторы. В результате 100% резервации внешних каналов IPnet имеет возможность обеспечить их суммарную пропускную способность, превышающую 50 Гбит/с.
Также клиентам фирмы предоставляется возможность купить качественное сетевое оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу сетей (проводных и беспроводных), телевизионных приставок, с помощью которых можно просматривать каналы интерактивного цифрового телевидения.
Основной спектр услуг компании
Компания IPnet является надежным провайдером, обеспечивающим удобный и высокоскоростной доступ к Интернету, а также трансляцию телевидения (цифровой формат).
Подключение к Сети и телевидению для каждого абонента осуществляется с учетом индивидуальных условий, предусматривающих выбор скорости передачи данных, перечня интересующих каналов и многих других возможностей, доступных в рамках предлагаемых компанией пакетов.
Клиенты фирмы получают надежное подключение к различным ресурсам (как на Украине, так и за рубежом) на максимальной скорости. Все это вероятно благодаря участию IPnet в «Украинской Сети», которая специализируется на обмене интернет-трафиком UA-IX.
Подключение к цифровому телевидению предусматривает активацию 175 каналов, в число которых входят трансляции эфирных, зарубежных и спортивных. В рамках специального выгодного предложения компании можно пользоваться пакетами «Максимум Кино» и «HD-каналы». Цифровые каналы можно просматривать с помощью ПК без установки дополнительного оборудования.