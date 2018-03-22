65-летний активист совершил попытку самоубийства в сессионном зале, протестуя против криминализации хранения марихуаны в Нидерландах. Его госпитализировали. Врачи и депутаты оказали помощь пострадавшему в зале заседаний Скриншот: Leukste YouTube fragmenten / YouTube Он прыгнул с балкона с веревкой на шее.Несколько депутатов во главе со спикером бросились ему на помощь. Пострадавшего доставили в больницу, он жив, но в тяжелом состоянии.Сообщается, что несколько недель подряд этот человек устраивал в парламенте одиночные акции протеста, требуя декриминализации статьи о хранении легких наркотиков. В 2017 году он предстал перед судом по делу о хранении растений марихуаны, но не понес наказания.Заседание парламента после инцидента было отменено. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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