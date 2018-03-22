Нардеп голосовал против согласия на арест и задержание Надежды Савченко

"Я голосовал против согласия на арест и задержание Надежды Савченко, потому что я не раб. Я уверен, что народ Украины каждому даст свою оценку. Но я готов поддерживать Надежду. Буду ей оказывать юридическую поддержку и медийную в том числе. Демократия должна быть полноценной. Я считаю, что это решение - политическое, оно не имеет перспектив в суде. Все это было сделано в интересах президента и чтобы не утопить рейтинг ГПУ", - заявил Мураев в комментарии LB.ua .

Нардеп из фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич, в свою очередь, пояснил свое голосование тем, что "просто не поверил в обвинения, как по Станиславскому".

"Поэтому голосовал против. Мне кажется, что за всем этим стоит политологический проект и желание использовать этот факт для политической игры. Мотиваций может быть много, начиная с отвлечения внимания и заканчивая другими вопросами. Ведь сегодня все обсуждают только тему Савченко. И этого добилась власть. Я считаю, что это расправа, которая будет иметь продолжение. Не исключаю, что инициатива Порошенко относительно Савченко в результате добьет самого Порошенко ", - сказал он.