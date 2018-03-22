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|Мураев пообещал Савченко медийную и юридическую поддержку
|22.03.2018 18:14
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Нардеп голосовал против согласия на арест и задержание Надежды Савченкопрежний член "Партии регионов", внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, заявил, что предоставит депутату Надежды Савченко медийную и юридическую поддержку.
Евгений Мураев. Фото: ТВі
"Я голосовал против согласия на арест и задержание Надежды Савченко, потому что я не раб. Я уверен, что народ Украины каждому даст свою оценку. Но я готов поддерживать Надежду. Буду ей оказывать юридическую поддержку и медийную в том числе. Демократия должна быть полноценной. Я считаю, что это решение - политическое, оно не имеет перспектив в суде. Все это было сделано в интересах президента и чтобы не утопить рейтинг ГПУ", - заявил Мураев в комментарии LB.ua.
Нардеп из фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич, в свою очередь, пояснил свое голосование тем, что "просто не поверил в обвинения, как по Станиславскому".
"Поэтому голосовал против. Мне кажется, что за всем этим стоит политологический проект и желание использовать этот факт для политической игры. Мотиваций может быть много, начиная с отвлечения внимания и заканчивая другими вопросами. Ведь сегодня все обсуждают только тему Савченко. И этого добилась власть. Я считаю, что это расправа, которая будет иметь продолжение. Не исключаю, что инициатива Порошенко относительно Савченко в результате добьет самого Порошенко", - сказал он.
Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.