Американский актер Маколей Калкин рассказал, что его первый секс сопровождала музыка The Beatles. Калкин о первом сексе: Это не было чем-то отвратительным или странным Фото: EPA Об этом он рассказал в интервью актрисе Анне Фарис, передает CNN."Мне было 15 лет. Я думаю, это было очень рано. Это не было чем-то отвратительным или странным. Мы планировали сделать это", – рассказал он.Актер признался, что во время контакта сомневался, правильно ли он "все делает".Калкин рассказал, что его занятия сексом сопровождал "Белый альбом" британской группы The Beatles.Маколей Калкин был женат на Рейчел Майнер. Пара жила в браке два года. Они расстались в 2000 году, а развод оформили в 2002-м. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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