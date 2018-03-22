Визит министр совершит сегодня

Об этом сообщает The Associated Press .

Никос Коциас прилетит в столицу Македонии вечером в четверг, 22 марта.

Сообщается, что он прибудет в Скопье для участия в переговорах по решению многолетнего спора относительно названия бывшей югославской республики.

Как известно, прямые рейсы между двумя столицами были приостановлены после того, как Скопье назвало аэропорт в честь древнего воина-царя Александра Великого, против чего выступала Греция.

В результате на территории терминала аэропорта Скопье в столице Македонии 1 марта убрали статую древнегреческого полководца , правителя Александра Македонского. Статую высотой 2 метра, размещенную на территории аэропорта в 2011 году, сняли как жест доброй воли в отношении Греции, с которой в Скопье продолжается нерешенный 27-летий спор о названии "Македония".

Скопье и Афины недавно активизировали усилия по разрешению спора, что помешало усилиям Македонии по вступлению в НАТО и ЕС. Греция является членом обеих организаций.

Греция возражает против использования бывшей югославской республикой названия Македония, что, по мнению Афин, может нести территориальные претензии относительно их северного региона с таким же названием.

Переговоры между двумя соседями не имели прогресса с 1991 года, когда Македония получила независимость от бывшей Югославии.

Теперь Македония заявила, что готова добавить геолокацию со своим названием, чтобы решить спор. Соглашение может решиться таким образом, что к названию Македония будет добавляться слово "Верхняя", "Новая" или "Северная".