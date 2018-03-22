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|В Луцке в результате ДТП пострадали 11 пассажиров, полиция открыла дело
|22.03.2018 18:30
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Двух пострадавших пассажиров госпитализированоСегодня в Луцке по улице Глушець столкнулись две маршрутки. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.
Фото: google.com
"Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров получили травмы. Двое из травмированных госпитализированы", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, во вторник, 20 марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.