Погода, Новости, загрузка...
В Луцке в результате ДТП пострадали 11 пассажиров, полиция открыла дело
22.03.2018 18:30
В Луцке в результате ДТП пострадали 11 пассажиров, полиция открыла дело
Двух пострадавших пассажиров госпитализировано
Сегодня в Луцке по улице Глушець столкнулись две маршрутки. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.
В Луцке в результате ДТП пострадали 11 пассажиров, полиция открыла дело Фото: google.com

"Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров получили травмы. Двое из травмированных госпитализированы", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во вторник, 20 марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.  

  • В результате ДТП на Филиппинах 19 человек погибли, около 25 раненых
  • На Запорожье подполковник полиции насмерть сбил пешехода
  • Uber может оказаться невиновным в смертельной аварии в США

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить