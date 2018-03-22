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В нидерландском парламенте посетитель пытался совершить самоубийство
22.03.2018 18:38
В нидерландском парламенте посетитель пытался совершить самоубийство
Первую помощь ему оказали присутствующие в парламенте
В Гааге, в зале парламента Нидерландов человек пытался совершить самоубийство.
В нидерландском парламенте посетитель пытался совершить самоубийство Скриншот

Об этом сообщает издание De Telgraaf.

Сообщается, что это был посетитель парламента, находившийся в общественной ложе. По словам очевидцев, он вел себя нервно и хаотично двигался.

Затем он прикрепил веревку к перилу и своей шее и прыгнул. Мужчине удалось выжить после прыжка. Первую помощь ему оказали присутствующие в парламенте.

Когда мужчина попытался совершить самоубийство, за трибуной стоял депутат Арно Руттен.

Дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали. 

Оказалось, что человек, который попытался повеситься, был активистом, который несколько недель подряд участвовал в демонстрации против "криминализации каннабиса". Перед этим он сделал сообщение в Facebook.

"Я должен сделать это, чтобы разбудить политиков", - напсиав активист.

Напомним, в начале года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге завершил внутреннее расследование относительно самоубийства бывшего генерала боснийских хорватов Слободана Праляка, который покончил с собой в зале суда с помощью цианистого калия.

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