11 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Одессе нового председателя местной облгосадминистрации Максима Куцего.
Максим короткий, которого президент Зеленский представил в июле как работника банковского сектора, «владельца и директора инвестиционной компании», является конечным бенефициаром трех компаний — «Сервис и менеджмент», «Медийный партнер» и «Цифровое партнерство».
Он бывший сотрудник МВД, работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью.
По информации информированных источников, Куцый — креатура главы МВД Арсена Аавакова.
Согласно декларации, в собственности семьи киевского бизнесмена Максима Куцого — две квартиры в Киеве — площадью в 70 и 68 кв. м. и земельный участок площадью более 1 га в Киевской области.
Кроме того, короткий задекларировал две пары часов «Ролекс», общая стоимость которых составляет более 390 тыс. грн.
Также в его собственности есть два автомобиля — Audi A4 Sline 2011 выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 г. Первый обошелся ему в 470 тыс. грн, а второй — в 558 тыс. грн.
В наличии у Максима Куцого — 180 тыс. долл., его жена Вероника владеет 55 тыс. долл. На банковских счетах супруги есть еще 246 тыс. грн и более 2 тыс. евро. Также Максим в декларации владеет криптовалютой: он обладает 290 биткойнами, стоимость которых равна 1 млн 120 тыс. евро, а также 11 тыс. эфириумов, которые стоят более 1,5 млн грн.