11 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Одессе нового председателя местной облгосадминистрации Максима Куцего.

По информации ТАЙМЕРА , Максим короткий приходится племянником Александра Артёмовича Куцего, который в своё время был главой следственного управления Генеральной прокуратуры при Викторе Ющенко, когда ведомство возглавлял Святослав Пискун. Считается, что на должность губернатора Куцего лоббировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

СПРАВКА

Максим короткий, которого президент Зеленский представил в июле как работника банковского сектора, «владельца и директора инвестиционной компании», является конечным бенефициаром трех компаний — «Сервис и менеджмент», «Медийный партнер» и «Цифровое партнерство».

Он бывший сотрудник МВД, работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью.

По информации информированных источников, Куцый — креатура главы МВД Арсена Аавакова.

Согласно декларации, в собственности семьи киевского бизнесмена Максима Куцого — две квартиры в Киеве — площадью в 70 и 68 кв. м. и земельный участок площадью более 1 га в Киевской области.

Кроме того, короткий задекларировал две пары часов «Ролекс», общая стоимость которых составляет более 390 тыс. грн.

Также в его собственности есть два автомобиля — Audi A4 Sline 2011 выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 г. Первый обошелся ему в 470 тыс. грн, а второй — в 558 тыс. грн.

В наличии у Максима Куцого — 180 тыс. долл., его жена Вероника владеет 55 тыс. долл. На банковских счетах супруги есть еще 246 тыс. грн и более 2 тыс. евро. Также Максим в декларации владеет криптовалютой: он обладает 290 биткойнами, стоимость которых равна 1 млн 120 тыс. евро, а также 11 тыс. эфириумов, которые стоят более 1,5 млн грн.