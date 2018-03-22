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Рада разрешила органам местной власти ограничивать продажу алкоголя
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22.03.2018 18:45
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Народные депутаты узаконили практику запрета на торговлю алкоголем
в определенное время суток. За торговлю спиртным в неустановленное
время будут штрафовать Фото: Киев Антимонопольный Комитет /
Facebook Согласно документу, вопросы ограничения продажи пива
(кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков,
столовых вин в пределах административной территории решаются
на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или
городского совета.Также закон устанавливает штраф от 510 до
1700 грн за торговлю алкоголем в запрещенное время
суток.Законопроект был зарегистрирован в сентябре 2015 года
депутатами от фракции "Народный фронт" Игорем Васюником, Еленой
Ледовских, Еленой Бойко и Виталием Корчиком, а также Максимом
Ефимовым (Блок Петра Порошенко).На тот момент запрет на продажу
алкоголя в ночное время был введен решениями органов местной власти
во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде и Луцке.22
сентября 2016 года депутаты Киевского городского совета ввели
запрет на ночную продажу алкоголя.Однако 10 апреля 2017 года
Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской
совет отменить решение о запрете реализации алкоголя в ночное
время, удовлетворив иск Антимонопольного комитета.
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