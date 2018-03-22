Народные депутаты узаконили практику запрета на торговлю алкоголем в определенное время суток. За торговлю спиртным в неустановленное время будут штрафовать Фото: Киев Антимонопольный Комитет / Facebook Согласно документу, вопросы ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин в пределах административной территории решаются на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета.Также закон устанавливает штраф от 510 до 1700 грн за торговлю алкоголем в запрещенное время суток.Законопроект был зарегистрирован в сентябре 2015 года депутатами от фракции "Народный фронт" Игорем Васюником, Еленой Ледовских, Еленой Бойко и Виталием Корчиком, а также Максимом Ефимовым (Блок Петра Порошенко).На тот момент запрет на продажу алкоголя в ночное время был введен решениями органов местной власти во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде и Луцке.22 сентября 2016 года депутаты Киевского городского совета ввели запрет на ночную продажу алкоголя.Однако 10 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить решение о запрете реализации алкоголя в ночное время, удовлетворив иск Антимонопольного комитета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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