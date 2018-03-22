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СБУ задержала подозреваемых в надругательстве над польскими и еврейскими памятниками
22.03.2018 18:53
СБУ разоблачила организованную группировку, которая в Украине разжигала межнациональные конфликты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке СБУ утверждает, что российские спецслужбы давали указания злоумышленникам возбуждать межнациональные конфликты Фото: ssu.gov.ua Правоохранители установили, что злоумышленники причастны к совершению актов вандализма в отношении объектов польской и еврейской культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.Оперативники СБУ задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волыни участники группировки обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. А в ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.Во время обысков правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинской символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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