Полиция также составила административный протокол на лидера инициативной группы ветеранов АТО Виталия Олешко

Группа АТОвцев пришла на сессию облсовета, чтобы требовать выделения обещанной законом земли. Однако охрана отказалась пускать всех желающих, мотивируя это отсутствием места в сессионном зале.

В конце концов, ветеранов АТО попроили создать инициативную группу и направить ее на заседание. Представитель инициативной Виталий Олешко хотел выступить перед депутатами с трибуны облсовета.

Депутаты не проголосовали за то, чтобы дать ему слово. Возникла словесная перепалка между АТОвцами и председателем Запорожской ОГА Константином Брылем.

После того, как из-за скандала на сессии объявили перерыв, лидера инициативной группы ветеранов АТО Виталия Олешко задержали правоохранители.