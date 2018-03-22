Адвокат бывшего замначальника департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины Дмитрия Суса отказался сообщить, кто внес залог за его подзащитного. Сус вышел на свободу Фото: Центр Протидії Корупції / Facebook Как рассказал агентству его адвокат Дмитрий Дмитренко, Сус самостоятельно не вносил залог. Фамилию человека, который это сделал, адвокат не назвал, сославшись на адвокатскую тайну. 25 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Суса в аэропорту Борисполь. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в крупных размерах, завладении и растрате чужого имущества, совершенных повторно, представлении заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах. Сусу вменяют присвоение более 400 тыс. грн и видеорегистратора, ему грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет.27 июля Соломенский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста7 августа 2017 года этот же райсуд арестовал имущество Суса.В январе 2018 года суд изменил меру пресечения Сусу с домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета на залог в размере 1,76 млн грн.13 февраля мера пресечения была изменена на бытие в СИЗО без права внесения залога.Однако 16 марта Апелляционный суд Киева установил ему залог в 1,2 млн грн.20 марта НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении расследования уголовного производства в отношении Суса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки залог суса млн ему марта Теги: политика