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|МВФ не считает Украину бедной страной
|22.03.2018 19:02
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Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликтМеждународный валютный фонд не считает Украину страной, развивающейся с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом.
Фото: Fotolia / aviavlad
В МВФ отметили, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, к которому страны включаются в группу низкодоходных (2330 долларов годового дохода), - говорится в исследовании МВФ по макроэкономической ситуации в низкодоходных странах развивающихся опубликованном Фондом, информирует УНИАН.
Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт.
"Падение уровня доходов в Украине в основном отражает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде.
При этом Украина не была включена в группу низкодоходных стран и в 2018 году, так как структура ее экономики является типичной для стран с рыночной экономикой.
"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с рыночной экономикой - ЭП)", - сообщили в МВФ.
Напомним, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.