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|МИД: Украина готова пересмотреть запрет на эксгумацию останков польских жертв
|22.03.2018 19:10
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Ведомство ждет встречных шагов от ПольшиУкраина готова к решению вопроса снятия запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов в диалоге с польской стороной и с учетом интересов обеих сторон.
Фото: dt.ua
Об этом в комментарии "Укринформа" в четверг, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
"Шансы (отмена запрета на эксгумации. - ред.) есть, причем довольно велики. Это вопрос диалога, и господин вице-премьер Розенко, который был в Польше, теперь ожидает визит господина вице-премьер-министра Глинского для того, чтобы этот вопрос решать в двустороннем формате, но с учетом интересов обеих сторон", - сказал Боднар.
Он напомнил, что первопричиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было уничтожение украинских памятников на территории Польши.
"Поэтому мы ждем так же на определенные шаги с польской стороны. Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", - отметил дипломат.
Он также отметил, что Украина с Польшей имеют "очень предметное практическое и очень результативное сотрудничество". "У нас очень много позитивов, но (СМИ - ред.) о них не хотят говорить, потому что сейчас интересный вопрос эксгумации. Это на самом деле семнадцатый или двадцатый вопрос в повестке дня двусторонних отношений", - сказал Боднар.
Напомним, 7 марта МИД Украины выступили с заявлением, в котором отметило, что долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает Киев и Варшаву к честному диалогу, а не к постоянным взаимным обвинениям.
Ранее, Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.