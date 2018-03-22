Погода, Новости, загрузка...
МИД: Украина готова пересмотреть запрет на эксгумацию останков польских жертв
22.03.2018 19:10
МИД: Украина готова пересмотреть запрет на эксгумацию останков польских жертв
Ведомство ждет встречных шагов от Польши
Украина готова к решению вопроса снятия запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов в диалоге с польской стороной и с учетом интересов обеих сторон.
МИД: Украина готова пересмотреть запрет на эксгумацию останков польских жертв Фото: dt.ua

Об этом в комментарии "Укринформа" в четверг, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Шансы (отмена запрета на эксгумации. - ред.) есть, причем довольно велики. Это вопрос диалога, и господин вице-премьер Розенко, который был в Польше, теперь ожидает визит господина вице-премьер-министра Глинского для того, чтобы этот вопрос решать в двустороннем формате, но с учетом интересов обеих сторон", - сказал Боднар.

Он напомнил, что первопричиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было уничтожение украинских памятников на территории Польши.

"Поэтому мы ждем так же на определенные шаги с польской стороны. Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", - отметил дипломат.

Он также отметил, что Украина с Польшей имеют "очень предметное практическое и очень результативное сотрудничество". "У нас очень много позитивов, но (СМИ - ред.) о них не хотят говорить, потому что сейчас интересный вопрос эксгумации. Это на самом деле семнадцатый или двадцатый вопрос в повестке дня двусторонних отношений", - сказал Боднар.

Напомним, 7 марта МИД Украины выступили с заявлением, в котором отметило, что долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает Киев и Варшаву к честному диалогу, а не к постоянным взаимным обвинениям.

Ранее, Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

  • Отравление Скрипаля: в польском МИД рассматривают внедрение антироссийских санкций
  • Польша решила закрыть все свои визовые центры на территории России
  • Работники дают Украине в четыре раза больше валюты, чем иностранные инвесторы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить