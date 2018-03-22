Ведомство ждет встречных шагов от Польши

Об этом в комментарии " Укринформа " в четверг, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Шансы (отмена запрета на эксгумации. - ред.) есть, причем довольно велики. Это вопрос диалога, и господин вице-премьер Розенко, который был в Польше, теперь ожидает визит господина вице-премьер-министра Глинского для того, чтобы этот вопрос решать в двустороннем формате, но с учетом интересов обеих сторон", - сказал Боднар.

Он напомнил, что первопричиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было уничтожение украинских памятников на территории Польши.

"Поэтому мы ждем так же на определенные шаги с польской стороны. Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов" , - отметил дипломат.

Он также отметил, что Украина с Польшей имеют "очень предметное практическое и очень результативное сотрудничество". "У нас очень много позитивов, но (СМИ - ред.) о них не хотят говорить, потому что сейчас интересный вопрос эксгумации. Это на самом деле семнадцатый или двадцатый вопрос в повестке дня двусторонних отношений" , - сказал Боднар.

Напомним, 7 марта МИД Украины выступили с заявлением , в котором отметило, что долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает Киев и Варшаву к честному диалогу, а не к постоянным взаимным обвинениям.