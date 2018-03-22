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Мама пропавшего без вести солдата: Вы даже не представляете, как много фальсификаций с генетической экспертизой погибших бойцов
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22.03.2018 19:17
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Одной из женщин, чьи два сына пропали в одном бою на Донбассе в
сентябре 2014 года, "уже пятый труп пытаются всучить", отметила в
интервью изданию "ГОРДОН" мама пропавшего без вести под Иловайском
солдата Ядвига Лозинская. Лозинская: Стоит открыть рот, как тут же
вручат чужой труп Фото: Ядвига Лозинская / Facebook "В Киеве
Министерство обороны собирало родителей без вести пропавших солдат.
Приехало 82 семьи. Я общалась с ними. Большинство из них не хотят
значительной публичности. Они просто боятся говорить о своей беде,
потому что стоит открыть рот, как тут же вручат чужой труп. Я сама
через это прошла", – объяснила она.Женщина рассказала о
матери, два сына которой служили в "Айдаре" и пропали в одном бою 5
сентября 2014 года."Никто не знает, где они. Ей уже пятый труп
пытаются всучить. Вы даже не представляете, как много фальсификаций
с генетической экспертизой", – заявила Лозинская.По ее словам,
матери узнают о подлогах с трупами, в частности, по зубам и
яичкам."Мы по всем этим фактам собрали документы и еще в 2015 году
передали их министру внутренних дел Арсену Авакову. Жалею, что я
даже копии не сделала. Все исчезло", – сетует
Лозинская.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался
в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.Согласно заявлению президента
Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го
по конец 2017 года составили 2750 человек.
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