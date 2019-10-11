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|"Слуга народа" Дубинский предложил парламенту отменить военный сбор
|11.10.2019 18:46
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Народный депутат от "Слуги народа", замглавы налогового комитета Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Налоговый кодекс №
Напомним, Верховная Рада в конце 2014 года ввела временный налог - военный сбор в размере 1,5% от общего месячного налогооблагаемого дохода и прибыли. Он должен был уплачиваться до 1 января 2015 года, однако позже парламентарии продлили срок налогообложения до момента, пока вступит в силу решение Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных сил.
Отметим, недавно нардеп Александр Дубинский предложил парламенту ввести новый налог - 1% от сумм обмена валюты наличными. После опроса своих подписчиков он решил отозвать проект законодательного акта.