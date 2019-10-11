Народный депутат от "Слуги народа", замглавы налогового комитета Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Налоговый кодекс № 2252 и в Бюджетный кодекс № 2253 об отмене военного сбора с 1 января 2020 года.

Из Налогового кодекса предлагается изъять пункт о военном сборе, а из Бюджетного - норму о зачислении соответствующих денег в общий фонд госбюджета.

Напомним, Верховная Рада в конце 2014 года ввела временный налог - военный сбор в размере 1,5% от общего месячного налогооблагаемого дохода и прибыли. Он должен был уплачиваться до 1 января 2015 года, однако позже парламентарии продлили срок налогообложения до момента, пока вступит в силу решение Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных сил.

"Правовая природа военного сбора, по оценке экспертов и практиков, является непонятной, поскольку военный сбор действительно повторяет фискальные функции налога на доходы физических лиц через одинаковые объекты налогообложения. Учитывая указанное, фонд заработной платы терпит чрезмерную налоговую нагрузку", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, недавно нардеп Александр Дубинский предложил парламенту ввести новый налог - 1% от сумм обмена валюты наличными. После опроса своих подписчиков он решил отозвать проект законодательного акта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира