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В 2017 году рост ВВП в Украине составил 2,5% – Госстат
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22.03.2018 19:25
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Рост валового внутреннего продукта в Украине в 2017 году, по
предварительным данным, составлял 2,2%, сообщила Госслужба
статистики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
настоящий рост ВВП на 0,3% превысил прогнозный показатель, отметили
в Госстате Фото: pixabay.com (архив) Таким образом, настоящий рост
ВВП на 0,3% превысил прогнозный показатель.В первом квартале
прошлого года ВВП вырос на 2,8%, во втором – на 2,6%, в
третьем – на 2,4%, в четвертом – на 2,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года.По оценке Национального банка
Украины, рост реального ВВП Украины в 2017 году составил 2,1%. В
государственном бюджете на 2017 год был заложен рост ВВП на уровне
3%. В 2018 году, считают в НБУ, рост валового внутреннего продукта
ускорится до 3,4%, в 2019–2020 годах – замедлится до 2,9%.
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