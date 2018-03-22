Взрыв на чешском химзаводе стал самым трагическим инцидентом в
промышленности с 1989 года. В Чехии масштабная авария на заводе
Фото: Aktu.cz В полиции заявили, что случай был зарегистрирован в
четверг после 10.00. Других подробностей пока нет.По информации
местных властей, взрыв произошел далеко от города, следовательно
население не в опасности. Пять спасательных и вертолетных
подразделений из Праги и Либерца направили на место ЧП.После 1989
года в Чехии ни разу не было больше человеческих жертв при авариях
в промышленности.
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