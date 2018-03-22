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Мама пропавшего без вести солдата: Сходите на кладбище в Днепре или Запорожье, где лежат неизвестные солдаты. Это поле, заросшее бурьяном
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22.03.2018 19:49
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Мать 24-летнего пропавшего без вести в 2014 году украинского бойца
Андрея Лозинского Ядвига в интервью изданию "ГОРДОН" выразила
мнение, что в Украине неуважительно относятся к могилам бойцов,
защищавших независимость своей страны. Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА
(архив) "Вы, наверное, видели, как за границей хоронят военных,
погибших при исполнении своего долга, как следят за могилами
военных. Сходите на кладбище в Днепре или Запорожье, где лежат
неизвестные солдаты. Это поле, заросшее бурьяном. До солдатских
могил, до памяти никому нет дела. Хотя у нас не так уж много таких
военных кладбищ, не такие уж большие деньги нужны, чтобы в
достойном виде содержать могилы людей, защищавших независимость
своей страны", – сообщила Лозинская.По ее мнению, в Украине
одинаково неуважительно относятся как к живым, так и к
мертвым."Знаете, как в моргах хранятся личные вещи солдат? В черных
мешках для мусора, которые свалены в углу. Хотя по закону они
должны храниться в специальных контейнерах, в особых условиях,
чтобы обеспечить сохранность вещественных доказательств", –
подчеркнула Лозинская.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В
Международном комитете Красного Креста в Украине по состоянию на
август 2017 года было открыто 640 дел в отношении
пропавших без вести лиц на Донбассе. По приблизительным
подсчетам МККК, число пропавших людей – от 1 тыс. до 1,5 тыс.
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