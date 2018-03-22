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"В Украине реализуется сценарий "партии войны". "Украинский выбор" ответил на слова Луценко о причастности к делу Савченко
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22.03.2018 19:57
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Упоминание генпрокурором Украины Юрием Луценко движения "Украинский
выбор" в деле о причастности внефракционного нардепа Надежды
Савченко к организации теракта напоминает "охоту на ведьм и борьбу
с неугодными", отметили в "Украинском выборе". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Луценко упомянул "Украинский выбор"
во время выступления в Раде Фото: Leshchenko / Twitter Сегодня на
заседании Верховной Рады, которая рассматривала вопрос о
возможности привлечения к уголовной ответственности, задержания и
ареста внефракционного нардепа Надежды Савченко, Луценко сказал,
что происходящее может иметь отношение к движению Медведчука. "Мы
догадываемся, кто этот кукловод, потому что слышим тут лозунги так
называемого "Украинского выбора", – отметил он, после чего в
Раде начали скандировать "Медведчук"."Манипулятивная попытка власти
провести связь между общественным движением "Украинский
выбор – Право народа" и делом "Савченко – Рубана"
(глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан. – )
свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий "партии
войны". В худших традициях тоталитарных режимов наша
"демократическая" проевропейская власть позволяет себе не только
устраивать политические шоу – своеобразную охоту на ведьм и
борьбу с неугодными, но и давить на органы следствия", –
сказано в заявлении.Само движение называет себя представителями
"партии мира, которая сплотила вокруг себя миллионы украинцев",
выступающих за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.Савченко
заявляла, что с Медведчуком не знакома, а Рубан называл
его самым большим врагом. По данным СБУ, глава "Офицерского
корпуса" с 2013 года активно работал с "Украинским выбором".15
марта Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в
здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра
Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из
сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла
в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила,
что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее
готовится провокация.22 марта в ходе заседания регламентного
комитета Луценко сказал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата
государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о
поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь
Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать.
После заседания ее задержали в порядке ст. 208 УПК
Украины.
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