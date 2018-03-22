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|Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя
|22.03.2018 19:58
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Во многих городах такие запреты действуют давно, но против них выступает АМКУВерховная Рада предоставила органам местного самоуправления специальные полномочия устанавливать ограничения или запрет на продажу субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин в определенное время суток.
Фото: NewsBel
За принятие в целом законопроекта №3149 проголосовало 230 депутатов при минимально необходимых 226.
Такие запреты должны вводиться только решениями, принятыми на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета.
Также закон устанавливает административную ответственность за торговлю алкоголем в запрещенное решением органа местной власти время суток в виде штрафа от 510 до 1,7 тыс. гривен (30-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).
Законопроект зарегистрирован еще в сентябре 2015 года 4 депутатами от фракции "Народный фронт": Игорем Васюником, Еленой Ледовских, Еленой Бойко и Виталием Корчиком.
В пояснительной записке к документу они указывали, что запрет на продажу алкоголя в ночное время введен решениями органов местного самоуправления во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде, Луцке и других населенных пунктах.