Во многих городах такие запреты действуют давно, но против них выступает АМКУ

За принятие в целом законопроекта №3149 проголосовало 230 депутатов при минимально необходимых 226.

Такие запреты должны вводиться только решениями, принятыми на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

Также закон устанавливает административную ответственность за торговлю алкоголем в запрещенное решением органа местной власти время суток в виде штрафа от 510 до 1,7 тыс. гривен (30-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Законопроект зарегистрирован еще в сентябре 2015 года 4 депутатами от фракции "Народный фронт": Игорем Васюником, Еленой Ледовских, Еленой Бойко и Виталием Корчиком.