В ближайшие дни должен быть рассмотрен вопрос избрания меры пресечения внефракционному нардепу Надежде Савченко, заявил адвокат Дмитрий Бугай, который находится с ней сейчас в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве. Савченко задержали сегодня Фото: Українська правда / Twitter "Сейчас с ней проводятся следственные действия, ее допрашивают", – сообщил он.По его словам, в ближайшие дни должен быть рассмотрен вопрос избрания нардепу меры пресечения.Под зданием СБУ в настоящее время окончания следственных действий ожидают сестра Савченко Вера и около 15 сторонников нардепа.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.Депутат утверждала, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация. Выступая в парламенте, Савченко назвала коллег-депутатов "внутренними врагами Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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