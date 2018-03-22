Он отказался сказать, кто внес залог

"Дмитрий Сус, действительно 20 марта вышел под залог в 1,2 миллиона гривен", - сообщил его адвокат Дмитрий Дмитренко.

В то же время он отказался сказать, кто внес залог, ссылаясь на адвокатскую тайну.

13 марта экс-заместителя руководителя департамента по отдельно важным делам в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога.

Сус стал известным после того, как записал элитный внедорожник более миллиона гривен на 87-летнюю бабушку . Следователю поручили вести дело "бриллиантовых прокуроров", но после нескольких скандалов подряд его самого обвинили в злоупотреблении служебным положением, перепродаже игровых автоматов, ложь в декларации и даже пытках детективов НАБУ. Теперь следователь радуется, что все сложилось именно так: "Я так счастлив, я просто думаю, что меня попхалы в правильное время!".

Напомним, что 13 апреля, генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ об увольнении Дмитрия Суса.

В августе состоялся конфликт между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро , которые осуществляли наружное наблюдение за Сусом. В ГПУ заявили, что слежка было незаконным, тогда как в НАБУ утверждают, что имели на это решение суда. Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их. Вечером сам Сус отвез их в здание Бюро.

26 июля НАБУ объявило Дмитрию Сусу подозрение , а 7-го августа Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего следователя по отдельно важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.