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- "Лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном". Журналист "Настоящего времени" обвинил Жириновского в домогательствах
|"Лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном". Журналист "Настоящего времени" обвинил Жириновского в домогательствах
|22.03.2018 20:13
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https://www.facebook.com/davletgildeev/posts/10214081360179620
О домогательствах со стороны Слуцкого в феврале и марте 2018 года сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". 22 марта к ним присоединились радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI.Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ.
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