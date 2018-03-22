По словам журналиста Рената Давлетгильдеева, в 2006 году руководитель ЛДПР Владимир Жириновский склонял его к сексу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Давлегильдеев: Десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням мальчиков Фото: Denis Shekhanin / Facebook Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев заявил в Facebook, что в 2006 году руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский домогался его во время интервью."Меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном. Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я должен смотреть им в рот", – написал Давлетгильдеев.Инцидент произошел до каминг-аута журналиста. Он признал, что после случившегося испытывал чувство вины за домогательства со стороны влиятельных мужчин.Давлетгильдеев призвал мужчин рассказывать о подобных эпизодах."Десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков", – утверждает он, комментируя обвинения однопартийца Жириновского Леонида Слуцкого в харрасменте."Моя история – нелепость по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР. Шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал, – очень близка к реальности. Я даже не говорю про принцип отбора помощников для Володина (спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. – "ГОРДОН") или сотрудников аппарата главы правления "Газпрома" (Алексея Миллера. – "ГОРДОН")", – добавил корреспондент "Настоящего времени". https://www.facebook.com/davletgildeev/posts/10214081360179620 О домогательствах со стороны Слуцкого в феврале и марте 2018 года сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". 22 марта к ним присоединились радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI.Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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