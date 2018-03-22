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Во львовской церкви мужчина 15 минут воровал ящик с пожертвованиями, - ВИДЕО
22.03.2018 20:14
Во львовской церкви мужчина 15 минут воровал ящик с пожертвованиями, - ВИДЕО
Мужчина не заметил камеру
31-летний мужчина несколько раз перекрестился, стыдливо просунул ящик к выходу, а затем вышел с ним на улицу, не замечая камер видеонаблюдения.
Во львовской церкви мужчина 15 минут воровал ящик с пожертвованиями, - ВИДЕО Фото: скрін

Инцидент произошел 17 марта во Храме Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ на ул. Максимовича.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные внутри и во дворе храма.

"В Железнодорожный отдел полиции обратился за помощью 47-летний настоятель одного из львовских храмов. Он сообщил, что 17 марта около 8:35 неизвестный похитил из церкви ящик, в котором были пожертвования прихожан", - сообщила Национальная полиция.

21 марта вора-неудачника задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний львовянин. Украденный ящик изъяли, по факту кражи открыли уголовное производство.

Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить судью Дзержинского городского суда Донецкой области по обвинению в краже чая и часов в магазине.

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