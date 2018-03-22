Мужчина не заметил камеру

Инцидент произошел 17 марта во Храме Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ на ул. Максимовича.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные внутри и во дворе храма.

"В Железнодорожный отдел полиции обратился за помощью 47-летний настоятель одного из львовских храмов. Он сообщил, что 17 марта около 8:35 неизвестный похитил из церкви ящик, в котором были пожертвования прихожан", - сообщила Национальная полиция.

21 марта вора-неудачника задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний львовянин. Украденный ящик изъяли, по факту кражи открыли уголовное производство.

Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.