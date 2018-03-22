"Наші гроші": Фирма, записанная на продавщицу из Обухова, перечислила Оппозиционному блоку более миллиона гривен. Видео
22.03.2018 20:21
Компании с признаками фиктивности в 2017 году перечислили
Оппозиционному блоку около 4 млн грн, говорится в расследовании
программы "Наші гроші" студии Bihus.info. Одним из "спонсоров",
перечислившим более 1 млн грн, стала фирма "Поли-строй-сервис",
которая основана жительницей Обухова Киевской области Любовью
Полищук. Женщина работает продавщицей в одном из магазинов города.
Ее мать рассказала, что Любовь продала свои паспортные данные
неизвестным, и те зарегистрировали на ее имя предприятия. |
Журналисты предполагают, что Оппозиционный блок получает деньги от
фирм, которые зарегистрированы на подставных лиц Фото:
opposition.org.ua Еще 2,5 млн грн пожертвовало Оппозиционному блоку
ООО "Агротрейдмаркет", основанное мариупольцем Сергеем Степановым,
который владеет еще 20 фирмами.Также партия получила
государственное финансирование в размере 48,4 млн грн, хотя в 2016
году заявляла, что откажется от этих денег.видео Видео: BIHUS info / YouTube