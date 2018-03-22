Компании с признаками фиктивности в 2017 году перечислили Оппозиционному блоку около 4 млн грн, говорится в расследовании программы "Наші гроші" студии Bihus.info. Одним из "спонсоров", перечислившим более 1 млн грн, стала фирма "Поли-строй-сервис", которая основана жительницей Обухова Киевской области Любовью Полищук. Женщина работает продавщицей в одном из магазинов города. Ее мать рассказала, что Любовь продала свои паспортные данные неизвестным, и те зарегистрировали на ее имя предприятия. | Журналисты предполагают, что Оппозиционный блок получает деньги от фирм, которые зарегистрированы на подставных лиц Фото: opposition.org.ua Еще 2,5 млн грн пожертвовало Оппозиционному блоку ООО "Агротрейдмаркет", основанное мариупольцем Сергеем Степановым, который владеет еще 20 фирмами.Также партия получила государственное финансирование в размере 48,4 млн грн, хотя в 2016 году заявляла, что откажется от этих денег.видео Видео: BIHUS info / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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