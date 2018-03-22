Несмотря на то, что "планка клоунады и шапито поднята высоко", Верховная Рада должна работать, чтобы остановить "гранату замедленного действия", которой хотят взорвать Украину. Так первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко прокомментировала подозрения генпрокуратуры в попытке внефракционного нардепа Надежды Савченко устроить в Раде теракт. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: Превращение парламента в сумасшедший дом – это граната Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "На самом деле она бросила гранату и подорвала парламент. В гибридной войне, где России так важно показать, что Украина не состоялась как государство, подорвать доверие ко всем институтам власти, превращение парламента в сумасшедший дом – это граната", – написала она.По словам Геращенко, люди, избиравшие в парламент новые лица, сегодня относятся к парламенту с пренебрежением. И к этому "депутаты всех фракций безмерно приложились", считает спикер Рады."Что делать дальше? Собраться и работать. На Украину! Я понимаю, что планка клоунады и шапито поднята высоко, шоу должно быть все зажигательнее, а скучные речи о работе мало интересны. Но мы должны работать – только так можно остановить гранату замедленного действия, которой хотят взорвать Украину", – отметила она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1660363127384827 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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