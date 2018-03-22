Сводка Новостей
- Парубий сообщил, что в Раду не буду пускать нардепов, отказавшихся сдать оружие
- Ирина Геращенко о Савченко: На самом деле она бросила гранату и подорвала парламент
- "Наші гроші": Фирма, записанная на продавщицу из Обухова, перечислила Оппозиционному блоку более миллиона гривен. Видео
- Во львовской церкви мужчина 15 минут воровал ящик с пожертвованиями, - ВИДЕО
- "Лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном". Журналист "Настоящего времени" обвинил Жириновского в домогательствах
|Ирина Геращенко о Савченко: На самом деле она бросила гранату и подорвала парламент
|22.03.2018 20:29
|
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1660363127384827
15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.
Поделитесь статьей с друзьями