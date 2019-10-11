Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей". Об этом объявила в пятницу председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству, особенно за его решительную инициативу по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей", - сказала Райсс-Андерсен. Она отметила, что Нобелевский комитет, присудив премию Абию Ахмеду, также отметил вклад "всех заинтересованных сторон, работающих во имя мира и примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки".

Абий Ахмед стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он объявил, что хочет возобновления мирных переговоров с Эритреей. В тесном сотрудничестве с ее президентом Исайясом Афеворки Абий Ахмед разработал принципы мирного соглашения, чтобы вывести две страны из тупика "ни мира, ни войны", пояснили в Нобелевском комитете.

Эти принципы изложены в декларациях, которые премьер-министр Абий Ахмед и президент Афеворки подписали в июле и сентябре прошлого года.

"Важной предпосылкой для прорыва стала безусловная готовность Абия Ахмеда принять арбитражное решение международной пограничной комиссии 2002 года", - подчеркивается в решении комитета.

"Мир не возникает в результате действий одной стороны. Когда премьер-министр Абий протянул руку, президент Афеворки взял ее и помог формализовать мирный процесс между двумя странами. Норвежский Нобелевский комитет надеется, что мирное соглашение поможет добиться позитивных изменений для только населения Эфиопии и Эритреи", - также говорится в пресс-релизе.

Страна гордится премьером

Канцелярия премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с энтузиазмом отреагировала на известие о присуждении ему премии.

"Мы как нация горды Нобелевской премией мира", - цитирует заявление канцелярии агентство Reuters . "Эта победа и признание являются общей победой для граждан Эфиопии. Это призыв к тому, чтобы усиливать нашу храбрость превратить Эфиопию в процветающую страну для всех ее жителей", - подчеркивается в документе.

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