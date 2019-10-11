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|Мир не возникает в результате действий одной стороны. За что и кому дали главного Нобеля-2019
|11.10.2019 19:23
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Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей". Об этом объявила в пятницу председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
Абий Ахмед стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он объявил, что хочет возобновления мирных переговоров с Эритреей. В тесном сотрудничестве с ее президентом Исайясом Афеворки Абий Ахмед разработал принципы мирного соглашения, чтобы вывести две страны из тупика "ни мира, ни войны", пояснили в Нобелевском комитете.
Эти принципы изложены в декларациях, которые премьер-министр Абий Ахмед и президент Афеворки подписали в июле и сентябре прошлого года.
Страна гордится премьером
Канцелярия премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с энтузиазмом отреагировала на известие о присуждении ему премии.
"Мы как нация горды Нобелевской премией мира", - цитирует заявление канцелярии агентство