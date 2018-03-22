Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что за Парубий: Уверен, что за день-два-три адаптируются все Фото: rada.gov.ua "Охрана будет не пускать, она не может поймать или арестовать, она может не впустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", – отметил Парубий. По его словам, сегодня только начал действовать закон, который предполагает проверку всех нардепов с помощью рамки металлоискателя, а их личные вещи – при помощи сканера."У нас было два-три инцидента, но я уверен, что за день-два-три адаптируются все", – добавил спикер. Планируется закупка сканеров и другого оборудования для усиления безопасности здания украинского парламента, сообщил Парубий.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.19 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать только через рамки.Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект 20 марта.21 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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