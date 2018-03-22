22 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко показал парламенту материалы досудебного расследования по делу народного депутата Надежды Савченко. Согласно аудио- и видеозаписям, Савченко и ее сообщник, глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали теракт в Верховной Раде во время ежегодного выступления президента. О смене власти в Киеве Савченко "попросили" главари "ДНР", которые выделили ей оружие и боеприпасы для государственного переворота. "ГОРДОН" рассказывает, в чем подозревают Савченко и Рубана, и какие доказательства показала прокуратура. | Выслушав выступление генпрокурора Юрия Луценко, Рада одобрила арест Савченко Фото: ЕРА Денис КОНДАК По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, летом и осенью 2017 года народный депутат Украины Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан предлагали отдельным офицерам Вооруженных сил Украины поучаствовать в организации терактов, покушении на жизнь государственных деятелей и захвате власти в Киеве.Такое предложение получили Березень, Захарченков, Лещ и Кит – офицеры 8 отдельного полка специального назначения, который дислоцируется в Хмельницком. На момент контакта с Савченко военнослужащие находились в зоне АТО.По словам Луценко, сначала офицеры посчитали, что это "просто бред психически неуравновешенного человека", но когда в ноябре получили от Рубана средства на приобретение грузовика для перевозки оружия, сразу обратились в Службу безопасности Украины. С этого момента спецслужба начала координировать действия офицеров и записывать их разговоры с организаторами переворота, чтобы получить данные о готовящихся терактах и причастных к ним лицах.Генпрокурор отметил, что подозреваемыми по этому делу являются только Савченко и Рубан. "К счастью, организаторы [переворота] не подыскивали других участников, поскольку были уверены, что достигли договоренности с руководством 8 полка спецназа", – пояснил он.СБУ утверждает, что записала переговоры с участием Савченко и Рубана. Общая длительность аудио- и видеозаписей составляет около трех суток. Фрагменты этих переговоров 22 марта показал народным депутатам Украины генеральный прокурор Юрий Луценко, после чего парламент лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее арест. В тот же день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру пресечения. Савченко подозревают в приготовлении к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, приготовлении к посягательству на жизнь государственных деятелей и др.Издание "ГОРДОН" рассказывает о ключевых эпизодах показанного генпрокурором видео.ВИДЕО Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube По информации следствия, 23 ноября 2017 года Рубан и Савченко вернулись с оккупированной территории Донбасса, не проходя контроль на линии разграничения. Савченко при этом пряталась в автомобиле с оружием, которое Рубану передали главари "ДНР".Согласно аудиозаписи разговора, Савченко и Рубан ввезли на подконтрольную Украине территорию четыре 120-мм миномета, пулемет "Утес" и сотни патронов к нему, две винтовки калибра 12,7 мм, шесть противопехотных мин МОН-50, ящик с гранатами и два противотанковых гранатомета РПГ.Когда Савченко и Рубан вернулись на подконтрольную территорию Донецкой области, они встретились в квартире в Бахмуте с Китом и Березнем. Их переговоры записывала СБУ.Савченко рассказала украинским офицерам, что боевики "ДНР" укрепились, "чувствуют, что у них все получается лучше, чем у Луганска". "Порядок они держат. Понятное дело, что не все довольны, но тем не менее. Город светится, нас покатали, показали, [есть] видимость того, что все хорошо", – сказала она."Они понимают, что Россия все равно будет отдавать их в Украину, то есть геополитически никак не срастется, чтобы они остались практически независимыми или под Россией. Но, пока [остается] Петя, они никак не хотят. То есть их просьба: меняйте власть", – сообщила нардеп.В этом разговоре она подтвердила, что в ближайшее время планируется обмен пленными (он состоялся 27 декабря). По этой причине боевики "никого не отдают сейчас, чтобы ничего не испортить [лидеру движения "Украинский выбор" Виктору] Медведчуку". Офицерам ВСУ она передала просьбу боевиков "не трогать серую зону", чтобы не начинать новые боевые действия. Связываться с террористами она предложила через Рубана, который "будет на них выходить".В этом же диалоге Савченко озвучила "личную просьбу Захара": отдать террористам "ДНР" секретаря СНБО Украины Александра Турчинова "за войну на Донбассе и за все остальное, за его приказы". Савченко отметила, что "нам проще самим с ним разобраться", поскольку Турчинов якобы вооружен лучше, чем боевики. После окончания парламентского заседания Савченко поговорила с журналистами. Фото: ЕРА Следующие переговоры Рубана, Савченко, Березня и Леща прошли в воинской части в Хмельницком 1 декабря 2017 года. Они сняты на видео скрытой камерой.Запись начинается со слов Березня о том, что после прибытия "подарков" с оккупированной территории украинские военные поняли "всю серьезность вопроса" и хотят узнать детальный план действий Савченко и Рубана.По словам главы "Офицерского корпуса", план состоит из трех этапов. Первый – "все киевляне выходят на улицы". Второй – "сносим красивое здание на чертовом месте построенное, может быть и весь правительственный [квартал]". Третий – "мы либо выгоняем его, если товарищ и иже с ним сами не убегают, либо загоняем его". Речь идет о президенте Украины Петре Порошенко: в следующих репликах Савченко и Рубан говорили, что в противном случае он пойдет на второй срок – "и п...здец Украине".Савченко отметила, что ее видение плана немного отличается: "То, что предлагает Володя, это революция. Я предлагаю переворот, потому что их надо убирать физически, причем всех и сразу. Один метод, один день и только изнутри. [...] Меня меньше интересует правительственный квартал, больше интересуют их жилища. Думаю, они начнут убегать, когда им некуда будет возвращаться".Она подчеркнула, что после начала переворота украинская власть прикажет "армии и милиции" обеспечить порядок в стране и не допустить беспорядок. "Хаоса бояться не надо, беспорядок нужен, хаосом нужно управлять", – добавил Рубан.Отвечая на вопрос о ключевых фигурах во власти, которых нужно устранить, Савченко и Рубан назвали три фамилии: Порошенко, Турчинов и глава МВД Арсен Аваков. "В центре всех взорвать. Я тебе изнутри это сделаю", – говорит Савченко. Перед голосованием по лишению неприкосновенности Савченко показывала нардепам звезду Героя Украины. Фото: ЕРА Реализовать этот план Савченко предлагала во время ежегодного послания президента."Есть один день, когда собираются все: министры, главы служб, прокурор, депутаты. И выступает президент. Это один день в году. Когда президент читает свой доклад", – пояснила нардеп, добавив, что после теракта в парламенте "этот квартал ничем не интересен – интересны их жилища, чтобы пошло запугивание".Затем Савченко нарисовала офицерам ВСУ схему Верховной Рады, показала места, где сидят члены правительства и откуда выступает президент. "На всю эту х...йню мы считали 8х200 (согласно ремарке СБУ, здесь Савченко имеет в виду восемь гранат Ф1 с радиусом поражения 200 метров. – ). Сверху есть купол, который от сотрясения взрывов просто падает. Все это завалит под съемки видеокамер"."[Купол] можно завалить отсюда, там [такое] расстояние, поверь, даже я докину. Можно зайти через журналистов. Это делает один человек за полторы минуты. Этот человек, конечно, живым не останется", – добавила она. Остальные участники переворота, согласно плану Савченко, должны были находиться снаружи парламента и не принимать непосредственного участия в теракте. Когда военные спросили нардепа, какой алгоритм действий в том случае, если после взрывов купол и люстра не упали, она сказала: "Ну, можно взять еще автомат и дострелять".В качестве "Жанны д'Арк", которая исполнит этот теракт и пожертвует собой, Савченко предложила себя. "Герои не умирают, герои должны быть мертвыми", – сказала нардеп. "Вот есть у нее такая мечта", – добавил Рубан. "Где бы я ни стояла, в меня может целить охранник. Сколько пуль я выдержу? Сколько-то выдержу [...] Бросить шесть гранат успею однозначно", – уверяла она. После смерти Надежды Савченко лидером переворота должна была стать ее сестра Вера. Березень подчеркнул, что перед реализацией этого плана нужно "понимать позицию" главаря "ДНР" Александра Захарченко, чтобы во время госпереворота боевики при поддержке российских войск не начали наступление. "Или начали, только так, как надо", – добавила Савченко.После окончания этого разговора Рубан, Савченко и офицеры ВСУ посетили полигон воинской части в Хмельницком, где испытали предоставленное террористами оружие. На полигоне Савченко акцентировала на том, что три убийства – "это мало", "нужно 400 тысяч смертей". Рубан возразил: это будут жертвы не самой революции, а последующих репрессий – "это будущее, это даже не еб...т сейчас".Выступая в Верховной Раде 22 марта, Луценко заявил, что план Савченко и Рубана также предусматривал обстрел центра Киева из гранатометов, установленных на Трухановом острове или барже на Днепре. "Это был теракт, направленный на свержение Украинского государства", – убежден он.СБУ выяснила, что винтовка калибра 12,7 мм, которую получили Савченко и Рубан, никогда не находилась на вооружении украинской армии. Оружие произведено на оккупированной территории Донецкой области. Оружие и боеприпасы, с которыми Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское". Фото: ssu.gov.ua По информации правоохранителей, 8 марта 2018 года Рубан вез новую партию вооружения из контролируемой боевиками Горловки. Получение оружия в Горловке зафиксировали скрытые камеры видеонаблюдения, установленные в автомобиле Рубана.Когда глава "Офицерского корпуса" проходил контроль на украинском пункте пропуска "Майорское", его задержали военнослужащие. Кроме оружия, в его автомобиле обнаружили упаковочный лист к 20 гранатам, выданный воинской частью, которая входит в состав "первого армейского корпуса народной милиции ДНР".В этот день Рубан пытался ввезти с оккупированной территории: два пистолета Макарова калибра 9 мм с магазинами;

четыре глушителя;

автомат АК-47;

три автомата АКС-74У;

пять автоматов АК-74;

два ручных пулемета Калашникова;

два противотанковых гранатомета РПГ-22;

20 корпусов гранат Ф-1 и 20 запалов УЗРГМ-2;

20 корпусов гранат РГД-5 и 20 запалов УЗРГМ;

20 корпусов гранат Ф-5 и 20 запалов УЗРГМ-2;

28 гранат ВОГ-25;

миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм;

предмет, похожий на самодельную минометную мину;

46 минометных мин калибра 120 мм;

шесть противопехотных мин МОН-50;

шесть мин калибра 82 мм;

12 зарядов к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7ПГ-7ПМ;

шесть зарядов к противотанковому гранатомету РПГ-7 ПГ-7С;

320 патронов калибра 12,7 мм;

1280 патронов калибра 9 мм;

700 патронов калибра 7,62 мм;

4320 патронов калибра 5,45 мм;

17 магазинов с 570 патронами калибра 5,45 мм;

два магазина с 60 патронами калибра 7,62 мм. ВИДЕО Видео: Служба безпеки України / YouTube 9 марта Рубану объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта, и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение, но Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.15 марта прокуратура сообщила Рубану о еще одном подозрении – заговор с целью насильственного свержения конституционного строя Украины и захвата власти.Подозреваемые в организации теракта и государственного переворота своей вины не признают.Выступая в Апелляционном суде Киева 20 марта, Рубан заявлял, что познакомился с офицером Березнем для освобождения его подчиненных, которые находятся в плену в Луганске. Перевозку оружия с оккупированной территории он объяснил военными задачами."Имела место военная операция, которую разрабатывал офицер Кедр (позывной Березня. – ). Нужно было провезти четыре пулемета в одну сторону и один пулемет – назад", – сказал Рубан.17 марта в интервью "Стране" Савченко заявила, что знала о прослушивании ее разговоров и готовящейся "провокации по делу о госперевороте" еще до ее начала. Объяснить, почему она продолжала разговоры, зная о провокации, она пообещала на полиграфе, в присутствии журналистов.На заседании регламентного комитета Верховной Рады 22 марта она подчеркнула, что план теракта в парламенте невозможно было бы реализовать."Модель, которую я нарисовала, – абсурдна. У этого дерева такая прошивка, что граната там ничего не сделает. У купола металлическая конструкция, и максимум, что с него посыпется – это стекло. То есть, чтобы сказать, что это прям взорвет всю Верховную Раду и Кабмин... Да вы посмотрите на монолит этого исторического здания. Да чтобы его взорвать, я не знаю, сколько туда нужно занести тротила", – сказала она. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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