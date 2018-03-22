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Отравление Скрипаля: Второй британский полицейский проходит лечение из-за подозрения на отравление
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22.03.2018 21:09
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Еще у одного полицейского, который расследовал случай в отравлением
бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медики обнаружили
незначительные признаки отравления. Полиция расследует отравление
Скрипаля и его дочери Фото: ЕРА У сотрудника полиции незначительные
симптомы отравления, такие как раздражение кожи. Он проходит
лечение в амбулаторных условиях больницы Солсбери, где в
критическом состоянии находятся Скрипаль и его дочь. Издание
пишет, что пока неясно, каким образом пострадал полицейский,
вполне, что он вступил в контакт с вторично зараженным
объектом."Второй офицер имеет потенциальные признаки отравления, но
они очень незначительные, совсем не в таких масштабах, как у
офицера Ника Бейли (полицейский, который первым попал в
больницу после инцидента. – ) и Скрипалей", –
сообщил собеседник The Telegraph. 4 марта 2018 года
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли.
Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.
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