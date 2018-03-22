Обстановка в районе госграницы Украины обострилась, растет количество правонарушений, в связи с этим принято решение о проведении спецоперации. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Количество нарушителей пограничного режима растет, констатировали в Госпогранслужбе Украины Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook Причиной объявления спецоперации названо обострение обстановки в районе государственной границы.Так, с начала года количество задержаний нелегальных мигрантов выросло на 6%, нарушителей пограничного режима – на 3%. Количество нарушений правил пребывания иностранцев в Украине выросло в 1,9 раза.Отмечен значительный рост случаев изъятия боеприпасов – на 13% с начала года, отметили в ведомстве."Для проведения операции определены пять основных направлений, в пределах областей, граничащих с границей, за исключением временно оккупированных территорий", – заявили в погранслужбе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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