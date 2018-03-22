Обстановка в районе госграницы Украины обострилась, растет
количество правонарушений, в связи с этим принято решение о
проведении спецоперации. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Количество
нарушителей пограничного режима растет, констатировали в
Госпогранслужбе Украины Фото: Державна прикордонна служба України /
Facebook Причиной объявления спецоперации названо обострение
обстановки в районе государственной границы.Так, с начала года
количество задержаний нелегальных мигрантов выросло на 6%,
нарушителей пограничного режима – на 3%. Количество нарушений
правил пребывания иностранцев в Украине выросло в 1,9 раза.Отмечен
значительный рост случаев изъятия боеприпасов – на 13% с
начала года, отметили в ведомстве."Для проведения операции
определены пять основных направлений, в пределах областей,
граничащих с границей, за исключением временно оккупированных
территорий", – заявили в погранслужбе.
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