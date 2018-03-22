Названия для нового оружия, которое президент РФ Владимир Путин
продемонстрировал в послании Федеральному собранию 1 марта,
граждане РФ выбирали путем голосования в интернете. В РФ определили
названия для нового оружия Скриншот: Life / YouTube В российском
министерстве обороны считают эти названия удачными, так
как они подчеркивают сферу применения и особенности
каждого вооружения.1 марта в послании к Федеральному собранию
президент РФ Владимир Путин представил новые виды российского
вооружения, показав кадры ракетных ипытаний.
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