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|Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ: Зеленский назначил своего смотрящего за службой
|11.10.2019 19:42
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил кадрового сотрудника СБУ полковника Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы.
Семенченко уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ работал с 1993 года, имеет большой опыт оперативной и управленческой работы.
В сентябре 2013г указом тогдашнего президента Виктора Януковича был назначен начальником Управления СБУ в Житомирской области. До назначения в Житомирское УСБУ в течение 2 лет занимал должность замначальника УСБУ в Днепропетровской области.
17 марта 2014г и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом уволил Семенченко с поста начальника Управления СБУ в Житомирской области.
Согласно поданной в НАПК в конце марта 2017г электронной декларации за предыдущий год, Семенченко проживал в Киеве, нигде не работал, а в графе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата)" указал: "Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ".