 Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ: Зеленский назначил своего смотрящего за службой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ: Зеленский назначил своего смотрящего за службой
11.10.2019 19:42

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил кадрового сотрудника СБУ полковника Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы.

Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ: Зеленский назначил своего смотрящего за службой

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №744/2019, обнародованного в пятницу на сайте главы государства.

Семенченко уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ работал с 1993 года, имеет большой опыт оперативной и управленческой работы.

В сентябре 2013г указом тогдашнего президента Виктора Януковича был назначен начальником Управления СБУ в Житомирской области. До назначения в Житомирское УСБУ в течение 2 лет занимал должность замначальника УСБУ в Днепропетровской области.

17 марта 2014г и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом уволил Семенченко с поста начальника Управления СБУ в Житомирской области.

Согласно поданной в НАПК в конце марта 2017г электронной декларации за предыдущий год, Семенченко проживал в Киеве, нигде не работал, а в графе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата)" указал: "Тот, кто находился в распоряжении главы СБУ".

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