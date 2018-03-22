В движении отреагировали на слова генпрокурора Юрия Луценко, что задержание Рубана и представление на арест Савченко - только начало

Об этом говорится в заявлении на сайте движения .

"Манипулятивная попытка власти провести связь между Общественным движением "Украинский выбор - право народа" и делом "Савченко - Рубана" свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий "партии войны", - говорится в заявлении.

Так в движении отреагировали на слова генпрокурора Юрия Луценко, что задержание Рубана и представление на арест Савченко - только начало, а правоохранители догадываются, кто является их "кукловодом".

"Мы догадываемся, кто это кукловод, слышим здесь лозунги так называемого "Украинского выбора" (председателем "Украинского выбора" является политик, экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук, - ред.). Мы только слышали не один раз в речах нардепа - субъекта моего представления - о вооруженном перевороте на Майдане, об олигархах, о Порошенко, что развязал войну, - все это уже мы слышали в Симферополе, Луганске и Донецке", - сказал генпрокурор.

В движении также заявили о политическом давлении, который "преследует единственную цель: дискредитировать, устранить "Украинский выбор".