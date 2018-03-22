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|США планируют ввести пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд
|22.03.2018 21:35
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Ранее президент Дональд Трамп часто критиковал Китай за то, что его власть вредит американской экономикеСоединенные Штаты планируют ввести пошлины на китайские товары на сумму в 50 миллиардов долларов, а также намерены ограничить инвестиционное присутствие Китая на своей территории.
Фото: afp.com
Об этом сообщает ВВС.
Такие меры президент США Дональд Трамп хочет ввести через «годы незаконной кражи интеллектуальной собственности».
В Белом доме заявили, что решение принимают после «лет провалившихся переговоров по этим вопросам».
Как отмечает ВВС, этот шаг со стороны США является последней попыткой Вашингтона бороться с конкуренцией в экономике. Китай заявил, что готов отреагировать на «необходимые меры».
Дополнительные пошлины могут касаться более 100 товаров, которые, по мнению администрации Трампа, были разработаны с использованием американских технологий, были украдены или получены в обмен на доступ к американскому рынку.
Ранее президент Дональд Трамп часто критиковал Китай за то, что его власть вредит американской экономике.
Белый дом заявил, что в процессе расследования политики Китая, Трамп назначил в августе 2017 года, выявили ряд «несправедливых практик». Речь идет о несправедливых условиях для американских компаний в Китае, направлении Китаем инвестиций в США на стратегические отрасли, а также о поддержке и проведении кибератак.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.
В ЕС заявили, что начинают процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.
Также ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной. Список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Список также включает металлы, используемые в строительстве и промышленности.