Ранее президент Дональд Трамп часто критиковал Китай за то, что его власть вредит американской экономике

Об этом сообщает ВВС .

Такие меры президент США Дональд Трамп хочет ввести через «годы незаконной кражи интеллектуальной собственности».

В Белом доме заявили, что решение принимают после «лет провалившихся переговоров по этим вопросам».

Как отмечает ВВС, этот шаг со стороны США является последней попыткой Вашингтона бороться с конкуренцией в экономике. Китай заявил, что готов отреагировать на «необходимые меры».

Дополнительные пошлины могут касаться более 100 товаров, которые, по мнению администрации Трампа, были разработаны с использованием американских технологий, были украдены или получены в обмен на доступ к американскому рынку.

Ранее президент Дональд Трамп часто критиковал Китай за то, что его власть вредит американской экономике.

Белый дом заявил, что в процессе расследования политики Китая, Трамп назначил в августе 2017 года, выявили ряд «несправедливых практик». Речь идет о несправедливых условиях для американских компаний в Китае, направлении Китаем инвестиций в США на стратегические отрасли, а также о поддержке и проведении кибератак.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

В ЕС заявили, что начинают процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.