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Чорновил: Тимошенко не голосовала за арест Савченко, поскольку встречалась в Израиле с Коломойским
22.03.2018 21:40
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Украинский политолог. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов.

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Тимошенко не голосовала за арест Савченко, поскольку встречалась в Израиле с Коломойским

Сегодня 21.27 | комментариев: А теперь у меня есть одно важное сообщение, которое не имеет права затеряться в шумовых эффектах от Савченко. Это касается некоторых действий Юлии Тимошенко, которые могут иметь серьезные последствия в виде мощных медиаатак и различных провокаций. Но не спрашивайте меня, откуда я добыл эти факты – своих источников не обнародую, но, сам засомневавшись, связался со знакомым журналистом-расследователем в Израиле, а он не только подтвердил сообщение, но только что предоставил дополнительные факты.Так вот. 20 марта Юлия Владимировна Тимошенко еще была в Раде и соответственно зарегистрировалась, чего уже не произошло ни вчера, ни сегодня. Причина в том, что в ночь с 20-го на 21-е она уже вылетела в Израиль в аэропорт Бен-Гурион, где прошла через VIP-зал. Но все же была замечена, когда садилась в лимузин. По тем данным, которые узнал, она прилетела на встречу с беглым олигархом Игорем Коломойским, который впервые предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле.Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто "а поговорить" или устроить информационную атаку, а требуют консолидации ресурсов, участия советников, технологов и так далее. Это оправдано тем, что к себе домой Коломойский никого из чужих не приглашает, а в местах возможных встреч в Женеве проводить мозговые штурмы, совещания и т.п. не слишком безопасно.Там топчутся все спецслужбы, включая наши, которые и зафиксировали в свое время контакты олигарха с Саакашвили и его доверенным лицом, Онищенко и замглавредом пророссийского издания "Страна.ua". Да и поездка Тимошенко в Женеву в прошлый раз была обнаружена быстро. Поэтому встреча в Израиле свидетельствует, что затевается нечто очень серьезное.Теперь к сути. Юлия Владимировна поселилась в отеле Hyatt и уже провела встречу с олигархом, но после нее не улетела в Киев, а осталась, предположительно, для участия в каких-то более широких форматах совещаний. Организацией визита и сопровождением занимался Арон Майберг и компания Medvinski VIP serviсe, которая принадлежит выходцам из Украины братьям Игорю и Александру Медвински.Предполагаю, что после провала Савченко нам следует ждать в ближайшее время новых очень серьезных волнений. Кстати, благодаря этому визиту Тимошенко и за привлечение к ответственности Савченко голосовать не будет (Тимошенко не участвовала в этом голосовании, но появилась в парламенте после него. – ).

Источник: Тарас Чорновіл / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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