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Арест без права залога. ГПУ перечислила статьи, которые инкриминируются Савченко
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22.03.2018 21:48
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Максимальная санкция за совершение преступлений, предусмотренных
статьями, которые перечислены в подозрении нардепу Надежде
Савченко, – пожизненное заключение. В ГПУ считают, что нет
альтернативы аресту Савченко Фото: Генеральна прокуратура України /
Facebook "Учитывая наличие установленных рисков препятствования
уголовному производству со стороны Савченко, степень общественной
опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных
правонарушений, в совершении которых она подозревается,
следственному судье будет подано ходатайство о применении к
подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без
определения залога", – говорится в сообщении.Пресс-служба
Генпрокуратуры перечислила все статьи, указанные в подозрении,
подписанном главой ведомства Юрием Луценко:
К лицам, которые подозреваются в совершении таких преступлений, не
применяются иные, кроме ареста, меры пресечения, подчеркнули в ГПУ.
За совершение преступлений, предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 258
Уголовного кодекса Украины, предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с
конфискацией имущества или без таковой, уточнила пресс-служба.15
марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что
Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.17
марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и
о том, что против нее готовится провокация.В ходе заседания
регламентного комитета парламента 22 марта Луценко заявил, что
Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили
в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По
словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем
боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь
Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать.
После заседания ее задержали и отвели на допрос в
СБУ.Предположительно, заседание суда по избранию меры пресечения
Савченко пройдет 23 марта.
- сговор для совершения действий с целью насильственного
свержения конституционного строя и захвата государственной власти
(ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины);
- подготовка к совершению действий с целью насильственного
свержения конституционного строя и захвата государственной власти
по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28,
ч. 1 ст. 109 УК);
- подготовка к посягательству на жизнь президента Украины,
народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета Министров,
руководителей политических партий в связи с их государственной или
общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц
(ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК);
- подготовка к террористическому акту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258
УК);
- содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст.
258-3 УК);
- ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без
предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору
группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК).
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