Российский адвокат Николай Полозов, защищавший в РФ Надежду Савченко, отметил, что общался с клиенткой с лета 2014 года до лета 2016 года, когда ее освободили, но виделся с ней не каждый день. Полозов: Мы с ней виделись не каждый день и не в ее камере Фото: Николай Полозов / Twitter "Я не видел каких-то кардинальных изменений в ее поведении, которые бы говорили мне о том, что что-то произошло, она завербована и так далее. Другой вопрос – что мы с ней виделись не каждый день и не в ее камере, а в следственном кабинете, куда ее выводили. Что происходило во время отсутствия меня или других адвокатов, которые работали по этому делу, не могу сказать", – заявил адвокат.Он отметил, что общался с Савченко с лета 2014 года до лета 2016 года, когда ее освободили."Мы общались и в воронежском следственном изоляторе, и в двух московских тюрьмах, и в СИЗО Новочеркасска, где она находилась во время суда", – рассказал Полозов.По его словам, в России существует практика, когда оперативники ФСБ работают с заключенными, но Савченко о подобных фактах ему не упоминала.Адвокат при этом обратил внимание на "некое общение" сестры Надежды, Веры Савченко, с Виктором Медведчуком."Продолжилось ли это общение после освобождения Надежды – не знаю, я с ней с того момента перестал общаться, поскольку занимался уже другими делами. Но на мой взгляд, сама фигура Виктора Медведчука, которого называют кумом Путина, уже вызывает массу вопросов", – заявил Полозов.15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.Депутат утверждала, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация. Выступая в парламенте, Савченко назвала коллег-депутатов "внутренними врагами Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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