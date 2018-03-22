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Экс-адвокат Савченко: Я не видел кардинальных изменений в ее поведении, которые бы говорили, что она завербована
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22.03.2018 21:56
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Российский адвокат Николай Полозов, защищавший в РФ Надежду
Савченко, отметил, что общался с клиенткой с лета 2014 года до лета
2016 года, когда ее освободили, но виделся с ней не каждый день.
Полозов: Мы с ней виделись не каждый день и не в ее камере Фото:
Николай Полозов / Twitter "Я не видел каких-то кардинальных
изменений в ее поведении, которые бы говорили мне о том, что что-то
произошло, она завербована и так далее. Другой вопрос – что мы с
ней виделись не каждый день и не в ее камере, а в следственном
кабинете, куда ее выводили. Что происходило во время отсутствия
меня или других адвокатов, которые работали по этому делу, не могу
сказать", – заявил адвокат.Он отметил, что общался с Савченко
с лета 2014 года до лета 2016 года, когда ее освободили."Мы
общались и в воронежском следственном изоляторе, и в двух
московских тюрьмах, и в СИЗО Новочеркасска, где она находилась во
время суда", – рассказал Полозов.По его словам, в России
существует практика, когда оперативники ФСБ работают с
заключенными, но Савченко о подобных фактах ему не
упоминала.Адвокат при этом обратил внимание на "некое общение"
сестры Надежды, Веры Савченко, с Виктором Медведчуком."Продолжилось
ли это общение после освобождения Надежды – не знаю, я с ней с
того момента перестал общаться, поскольку занимался уже другими
делами. Но на мой взгляд, сама фигура Виктора Медведчука, которого
называют кумом Путина, уже вызывает массу вопросов", – заявил
Полозов.15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что
Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе
заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и
глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с
целью захвата государственной власти в Украине. По словам
генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем
боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила
привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и
арестовать. После заседания ее задержали.Депутат утверждала,
что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится
провокация. Выступая в парламенте, Савченко назвала
коллег-депутатов "внутренними врагами Украины".
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