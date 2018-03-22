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|Япония признала нелегитимными "выборы" президента РФ в аннексированном Крыму
|22.03.2018 22:14
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Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет УкраиныПравительство Японии не признает голосования в оккупированном Россией Крыму на «выборах» президента Российской Федерации, состоявшихся 18 марта.
Фото: РИА "Новости"
Об этом заявил посол Японии в Украине, говорится в сообщении посольства.
"Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, следовательно соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов РФ 18 марта 2018 года", - заявил посол.
Также посол подтвердил, что Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами.
Напомним, в Европейском Союзе заявляют, что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.
Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.