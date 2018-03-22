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В России выбрали названия для новых видов оружия
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22.03.2018 22:20
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Боевой лазерный комплекс получил название "Пересвет", беспилотный
подводный аппарат будет называться "Посейдон", крылатая ракета с
ядерной энергоустановкой – "Буревестник", сообщили в российском
минобороны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
РФ определили названия для нового оружия Скриншот: Life / YouTube
Так, военный лазерный комплекс получил название "Пересвет", за это
проголосовали более 95 тыс. пользователей сайта минобороны
(варианты "Блик" и "Василиск" набрали 66 тыс. и 71 тыс. голосов
соответственно). Беспилотный подводный аппарат будет называться
"Посейдон" (за это проголосовали 154 тыс. пользователей; названия
"Прибой" и "Аврора" набрали 127 тыс. и 135 тыс. голосов
соответственно). Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по
итогам голосования получила название "Буревестник" (748 тыс.
голосов; название "Сюрприз" выбрали более 708 тыс. пользователей,
"Пальмира" – 720 тыс.).Агентство ТАСС отмечает, что это первый
случай, когда название для оружия выбиралось на открытом
голосовании.Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала
"Россия 1" охарактеризовал эти названия как удачные, так как они
подчеркивают как сферу применения, так и особенности каждого
вооружения, пишет "РИА Новости".
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