Боевой лазерный комплекс получил название "Пересвет", беспилотный подводный аппарат будет называться "Посейдон", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой – "Буревестник", сообщили в российском минобороны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В РФ определили названия для нового оружия Скриншот: Life / YouTube Так, военный лазерный комплекс получил название "Пересвет", за это проголосовали более 95 тыс. пользователей сайта минобороны (варианты "Блик" и "Василиск" набрали 66 тыс. и 71 тыс. голосов соответственно). Беспилотный подводный аппарат будет называться "Посейдон" (за это проголосовали 154 тыс. пользователей; названия "Прибой" и "Аврора" набрали 127 тыс. и 135 тыс. голосов соответственно). Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по итогам голосования получила название "Буревестник" (748 тыс. голосов; название "Сюрприз" выбрали более 708 тыс. пользователей, "Пальмира" – 720 тыс.).Агентство ТАСС отмечает, что это первый случай, когда название для оружия выбиралось на открытом голосовании.Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" охарактеризовал эти названия как удачные, так как они подчеркивают как сферу применения, так и особенности каждого вооружения, пишет "РИА Новости". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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