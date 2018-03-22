Данная инициатива вынесена на публичное обсуждение

Об этом сообщают Украинские Новости .

Данная инициатива вынесена на публичное обсуждение, которое состоится 5 апреля в офисе Энергоатома.

Согласно обоснованию Энергоатома, тариф на электроэнергию, производимую АЭС, на 2018 год должен составить 69,78 коп/кВт*ч, а на тепловую энергию - 112,67 грн/Гкал.

Скорректированные расчеты тарифов АЭС на 2018 год предусматривают увеличение фонда оплаты труда на 35%, или на 2,46 млрд грн до 9,52 млрд грн, из них 123,6 млн грн на дополнительную численность работников (418 человек).

В расчетах указано, что товарная продукция от отпуска электроэнергии АЭС в 2018 году составит 55,22 млрд грн.

Также Энергоатом инициирует увеличение инвестиционной программы на 2018 год на 56%, или на 5,76 млрд грн до 16,04 млрд грн (увеличение предполагается за счет увеличения прибыли на 5,34 млрд грн до 8,59 млрд грн).

В 2017 году "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии на 5,67%, или на 4,601 млрд кВт-час до 85,785 млрд кВт-час по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 55,2%, что на 2,8% больше, чем в 2016 году.