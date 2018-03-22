22 ноября 2017 года Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению за преступления против человечности. Защита Младича оспорила решение суда. Младич скрывался от трибунала в течение 16 лет Фото: EPA Представители защиты Младича в своем заявлении сообщили, что "объем и масштаб судебных ошибок" в решении трибунала являются "беспрецедентными".22 ноября 2017 года Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению. Его признали виновным в 10-ти из 11 пунктов обвинения, в частности, в геноциде и преступлениях против человечности.Главное из преступлений, совершенных по приказу Младича, – резня в Сребренице, где в 1995 году были убиты более 7 тысяч мусульман.Младич скрывался от трибунала в течение 16 лет. Его арестовали в 2011 году в ходе операции сербских спецслужб. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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