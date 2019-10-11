Бывшего посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались по официальным каналам, а не неофициально.

Сообщает Associated Press со ссылкой на экс-дипломата, обсуждавшего эту ситуацию с Йованович.

По словам бывшего дипломата, Йованович отозвали после того, как она отказалась передавать просьбы относительно расследований в Украине "офлайн, лично, неформально", а настаивала на том, что у США есть формальные способы обратиться за помощью к иностранным правительствам в проведении расследований.

Он пояснил, что Государственный департамент традиционно опирается на договоры о взаимной правовой помощи, в соответствии с которыми США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в ходе уголовных расследований.

Экс-посол Йованович планирует в пятницу дать показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента Трампа. Демократы говорят, что ожидают ее появления, несмотря на утверждение Трампа, что его власть не будет сотрудничать с расследованием. В четверг 10 сенаторов-демократов направили госсекретарю Майку Помпео письмо с требованием объяснения смещения Йованович с должности посла США в Украине до окончания ее трехлетнего назначения.

Еще до возможной дачи показаний внимание к личности Йованович привлек арест в США двух близких к Рудольфу Джулиани бизнесменов – Игоря Фрумана и Льва Парнаса , обвиняемых в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

В обвинительном акте между прочего было указано, что эти мужчины просили американского конгрессмена помочь в устранении Йованович, по крайней мере частично по просьбе украинских правительственных чиновников.

Буризма-2 – на подходе. Бывшего посла США в Украине Мари Йованович могут обвинить в оказании давления на чиновников АМПУ, Налоговой и Нацполиции. Кстати, это "давление" имеет денежную окраску. Ущерб бюджету нанесен в размере 200 миллионов гривен. Если участие сторонницы Демпартии США в очередной коррупционной истории будет доказано, то республиканцы и Трамп заявят о системной нечистоплотности своих оппонентов. Сначала семья Байденов, ограбившая Украину на 1.5 миллиарда, теперь вот бывшая "послыня"… Так как , сегодня "тетя Маша" (как ее привыкли по родственному называть гранитоеды) будет защищаться, это означает что у Трампа грамотно загоняют противников в ловушку – любые их "доказательства" - повод поговорить о коррумпированности "демов" и разграблении ими украинской кормушки.

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