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|Дело "тёти Маши" или как разгробляли украинскую кормушку
|11.10.2019 20:20
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Бывшего посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались по официальным каналам, а не неофициально.
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По словам бывшего дипломата, Йованович отозвали после того, как она отказалась передавать просьбы относительно расследований в Украине "офлайн, лично, неформально", а настаивала на том, что у США есть формальные способы обратиться за помощью к иностранным правительствам в проведении расследований.
Он пояснил, что Государственный департамент традиционно опирается на договоры о взаимной правовой помощи, в соответствии с которыми США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в ходе уголовных расследований.
Еще до возможной дачи показаний внимание к личности Йованович привлек арест в США двух близких к Рудольфу Джулиани бизнесменов –
В обвинительном акте между прочего было указано, что эти мужчины просили американского конгрессмена помочь в устранении Йованович, по крайней мере частично по просьбе украинских правительственных чиновников.