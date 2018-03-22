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Психиатр Глузман о Савченко: Нет оснований считать, что она больна
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22.03.2018 22:36
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По мнению президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана,
внефракционный народный депутат Надежда Савченко является особенным
и радикальным человеком. Глузман знаком с Савченко лично Фото:
Wikimedia.org "У меня нет оснований считать, что она –
больной человек. У нас есть общие знакомые, мы несколько раз
созванивались. А потом она попросилась прийти в мой офис. Мы сидели
полтора или два часа. Она не просила о помощи – она пришла с
проблемой другого человека", – сказал он.Семен Глузман
считает, что Савченко – здоровый человек."Она – особенный человек,
радикальная женщина, но мы все – особенные люди. У меня нет
оснований считать, что она больна", – добавил психиатр.При
этом Глузман утвердительно ответил на вопрос, повлияла ли на
нардепа ее служба в армии."Безусловно! Как-то я разговаривал с ней.
Это был разговор пожилого мэтра с молодой женщиной. Я задал ей
вопрос: "Надя, когда вы внутренне стали солдатом?" И она ответила:
"В 17 лет". Конечно, она сформирована армией, но она –
женщина", – ответил он.Президент Ассоциации психиатров Украины
отметил, что не понимает, могла ли Савченко "организовывать такой
заговор".22 марта парламент Украины лишил Савченко
неприкосновенности и дал дозволение на ее арест. В тот же
день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру
пресечения. Савченко подозревают в подготовке к
террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.
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